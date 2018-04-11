В Самарской области активизировались клещи

С начала эпидемического сезона в области зарегистрирован один пострадавший от укуса клеща, что на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ежегодно в Самарской области проводят акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парки, скверы, участки леса, прилегающие к населенным пунктам, кладбища, летние оздоровительные учреждения для детей, турбазы и др.). В 2018 году обработать от клещей планируют 3591 га.

За 2018 г. против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4768 человек, что на 2385 человек больше, чем в прошлом году.