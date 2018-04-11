Михаил Белоусов: "Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан"

Выступая с посланием, Дмитрий Азаров отдельно остановился на теме местного самоуправления. Глава региона призвал муниципальных руководителей опираться на мнение жителей и максимально ответственно относиться ко всему, что происходит на их территории.

"Действия, которые принимаются органами местного самоуправления, должны быть открыты и понятны для рядовых граждан. Об этом говорит президент страны. Эта же мысль звучит в послании Дмитрия Азарова, — комментирует глава Красноярского района Михаил Белоусов. — Для этого необходимо выстраивать институт непрерывного взаимодействия с жителями. Сейчас эта работа активно ведется. Хороший тому пример прошедшие выборы президента РФ, в ходе которых сотни граждан проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств".