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Губернатор Власть и политика

Михаил Белоусов: "Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выступая с посланием, Дмитрий Азаров отдельно остановился на теме местного самоуправления. Глава региона призвал муниципальных руководителей опираться на мнение жителей и максимально ответственно относиться ко всему, что происходит на их территории.

Фото: Игорь Казановский

"Действия, которые принимаются органами местного самоуправления, должны быть открыты и понятны для рядовых граждан. Об этом говорит президент страны. Эта же мысль звучит в послании Дмитрия Азарова, — комментирует глава Красноярского района Михаил Белоусов. — Для этого необходимо выстраивать институт непрерывного взаимодействия с жителями. Сейчас эта работа активно ведется. Хороший тому пример прошедшие выборы президента РФ, в ходе которых сотни граждан проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств".

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