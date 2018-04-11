Михаил Белоусов: "Действия местной власти должны быть открыты и понятны для рядовых граждан"

Выступая с посланием, Дмитрий Азаров отдельно остановился на теме местного самоуправления. Глава региона призвал муниципальных руководителей опираться на мнение жителей и максимально ответственно относиться ко всему, что происходит на их территории.
"Действия, которые принимаются органами местного самоуправления, должны быть открыты и понятны для рядовых граждан. Об этом говорит президент страны. Эта же мысль звучит в послании Дмитрия Азарова, — комментирует глава Красноярского района Михаил Белоусов. — Для этого необходимо выстраивать институт непрерывного взаимодействия с жителями. Сейчас эта работа активно ведется. Хороший тому пример прошедшие выборы президента РФ, в ходе которых сотни граждан проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств".
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?