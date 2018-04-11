В Шигонском районе задержали мужчину, который поджег дом с двумя собутыльниками внутри

В Шигонском районе задержали подозреваемых в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В с. Старый Тукшум после тушения горевшего дома обнаружили два трупа. На одном из тел были явные признаки насильственной смерти. Погибшими оказались 43-летний хозяина дома и его сосед — 61-летний пенсионер.

Как выяснили полицейские, хозяин дома выпивал в компании двух друзей, один из которых незадолго до пожара ушел.

Правоохранители заподозрили его и решили задержать. Дома мужчины не оказалось. Его супруга пояснила, что за несколько минут до приезда полиции пьяный муж попрощался с родственниками и детьми, просил его не разыскивать и ушел.

В итоге 39-летнего уроженца Ульяновской области задержали по дороге в соседнее село. Он рассказал, что выпивал с друзьями, потом у него с собутыльниками произошел конфликт, во время которого он нанес травмы хозяину дома и ушел к себе. Мужчина попрощался с близкими, после чего вернулся на место гулянки и поджег дом, чтобы замести следы.

По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.