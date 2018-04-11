В Шигонском районе задержали мужчину, который поджег дом с двумя собутыльниками внутри

В Шигонском районе задержали подозреваемых в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В с. Старый Тукшум после тушения горевшего дома обнаружили два трупа. На одном из тел были явные признаки насильственной смерти. Погибшими оказались 43-летний хозяина дома и его сосед — 61-летний пенсионер.
Как выяснили полицейские, хозяин дома выпивал в компании двух друзей, один из которых незадолго до пожара ушел.
Правоохранители заподозрили его и решили задержать. Дома мужчины не оказалось. Его супруга пояснила, что за несколько минут до приезда полиции пьяный муж попрощался с родственниками и детьми, просил его не разыскивать и ушел.
В итоге 39-летнего уроженца Ульяновской области задержали по дороге в соседнее село. Он рассказал, что выпивал с друзьями, потом у него с собутыльниками произошел конфликт, во время которого он нанес травмы хозяину дома и ушел к себе. Мужчина попрощался с близкими, после чего вернулся на место гулянки и поджег дом, чтобы замести следы.
По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.