Дмитрий Азаров и Александр Даньшин обсудили создание в Самаре Дома юнармейцев

В среду, 11 апреля, в Самарском гарнизонном доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов. Военкомов с профессиональным праздником и со 100-летием со дня учреждения комиссариатов поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Также в мероприятии принимали участие председатель губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Елена Лапушкина, военный комиссар Самарской области Александр Даньшин, сотрудники военкоматов региона, ветераны, юнармейцы.

В своей приветственной речи глава региона отметил, что армия во все времена была одной из основ российской государственности. И сегодня вооруженные силы — опора и гордость нашей державы.

Несмотря на трудности последних десятилетий, армия выдержала все испытания, укрепила свой оборонный потенциал, сохранила славные боевые традиции. И в этом огромная заслуга работников военных комиссариатов. На протяжении вот уже 100 лет военкоматы вносят свой вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.

"Исключительно важную роль сыграли они в годы Великой Отечественной войны. Ими было призвано в Красную Армию почти 30 млн человек. Вдумайтесь, это численность целой страны", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что военный комиссариат Самарской области всегда занимал достойное место в системе военкоматов России. "Самарские призывники всегда с честью выполняют свой конституционный долг и, конечно, в этом немалая доля вашего упорного, порой самоотверженного труда", — поблагодарил присутствующих Дмитрий Азаров.

Во взаимодействии с органами исполнительной службы сотрудники военкоматов региона осуществляют призыв на военную службу, решают задачи мобилизационной готовности, социальной защиты военнослужащих и ряд других важнейших вопросов.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил такому направлению деятельности военкоматов, как патриотическое воспитание молодежи: "Это важнейшая составляющая вашей работы. Знаю, что делаете вы ее не по должностным обязанностям, а по зову сердца. И я хочу вас за это сердечно поблагодарить. Мы обсудили с Александром Ивановичем возможность создания в Самаре Дома юнармейцев. Я думаю, что мы это сделаем вместе. Это будет очень важной отправной точкой для самых юных граждан нашей страны".

Затем состоялась церемония награждения лучших сотрудников военкоматов региона. Почетной грамоты губернатора Самарской области удостоился военный комиссар Автозаводского района Тольятти Николай Строц, также ряд сотрудников были поощрены благодарностью губернатора.