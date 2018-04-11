В Самаре директора фирмы подозревают в неуплате более 14 млн руб. налогов

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении директора АО "Весна", подозреваемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, женщина занизила сумму налогооблагаемой базы фирмы за 2016 г. по земельному налогу и предоставила в ИФНС России по Кировскому району декларацию с ложными сведениями.

В результате "Весна" уклонилась от уплаты налога на сумму более 14,3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.