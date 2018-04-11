В Сызрани задержали подозреваемую в хранении и сбыте героина

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 30-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причастности к незаконному обороту героина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.
Сначала полицейские уличили женщину в сбыте более 2 г этого наркотика. Но во время обыска у нее дома изъяли несколько свертков с похожим порошкообразным веществом, а также электронные весы, мерную ложку и пакетики.
Эксперты выяснили, что изъятое у женщины вещество является героином, вес которого 104,15 г, что является крупным размером. В итоге следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела в связи с незаконным оборотом наркотиков по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 и п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Также в полиции сообщили, что задержанную заключили под стражу.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.