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Губернатор Власть и политика

﻿Виктор Полянский: "В послании заложен должный уровень оптимизма"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития региона.

﻿Виктор Полянский: "В послании заложен должный уровень оптимизма" ﻿Виктор Полянский: "В послании заложен должный уровень оптимизма"
Фото: Андрей Савельев

"Послание получилось лаконичным и в тоже время емким. Все основные аспекты жизни области были затронуты, и при этом обозначены болевые точки. Это должно дать большой импульс для исправления негативных факторов в различных областях жизни губернии, — считает заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета, председатель Общественного комитета "За честные выборы" Виктор Полянский.

"В послании шла речь о собственных возможностях региона, а также и об ответственности. Конечно, ожидаемо, что некоторые аспекты нашей жизни оценены не самым лучшим образом. У нас много разных проблем — в промышленности, сельском хозяйстве, в финансовом секторе, в здравоохранении, — подчеркнул эксперт. — И эти проблемы, с моей точки зрения, обязывают специалистов, управленцев активно думать о развитии разных инновационных секторов. Глава региона в своем выступлении четко обозначил, что надо активней работать в развитии цифровой экономки, различных научных направлениях".

"И, конечно, Дмитрий Игоревич Азаров уделил особое внимание развитию вузов и образованию в целом в области. У нас действительно, здесь много возможностей, которые сегодня не в полной мере реализованы", — прокомментировал Виктор Полянский.

Также эксперт поддерживает позицию главы региона в части развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Дмитрий Игоревич обратил особое внимание на вопросы пространственного развития территории со всеми инфраструктурными частями. Статус Самарско-Тольяттинской агломерации необходимо из идеи превратить в реальный результат, используя в том числе не только местные ресурсы, но поддержку федерального центра. Агломерация позволит не только решить проблемы Тольятти как моногорода, но и увеличит потенциал всей области. В целом, помимо критики, в послании заложен должный уровень оптимизма, все это должно способствовать движению региона только вперед", — сказал Виктор Полянский. 

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