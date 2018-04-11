В Сергиевском районе больше часа тушили резервуар с мазутом

В среду, 11 апреля, в 15:10, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Чапаева в пос. Серноводск Сергиевского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мазут в резервуаре на площади 50 кв. м. Восемь пожарных с помощью трех спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 16:33. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.