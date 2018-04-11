"Крылья Советов" проиграли "Балтике" - 0:1

В среду, 11 апреля, в матче 32-го тура Первенства России "Крылья Советов" на выезде в Калининграде на новом стадионе, построенном к ЧМ-2018, встречались с местной "Балтикой".

Единственный гол хозяева забили на 77-й минуте. У "Балтики" пенальти реализовал Себаи - 1:0. Это поражение стало первым для "Крыльев" в официальных матчах в 2018-м году.

Следующий поединок команда Андрея Тихонова проведет 15 апреля. На "Металлурге" самарцы сыграют с лидером турнира, красноярским "Енисеем". Начало встречи – в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.