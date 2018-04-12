Гендиректор "СамараАвтоГаза" возглавит нижегородское транспортное МП

Генеральный директор ООО "СамараАвтоГаз" Леонид Шихарев будет назначен и. о. гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс", сообщает портал nta-nn.ru со ссылкой на источник в администрации Нижнего Новгорода.

Леонид Шихарев якобы уже прибыл в Нижний Новгород и знакомится с делами пассажирских предприятий региона.

"Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга ООО "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" на пять лет. До конца 2018 г. сумма арендных платежей составит более 100 млн рублей. Суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд рублей.

Напомним, "СамараАвтоГаз" одна из самых крупных компаний в сфере пассажирских перевозок в Самаре. Недавно она получила в аренду имущество и часть подвижного состава находящегося в предбанкротном состоянии МП "Пассажиравтотранс".

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в начале марта заявил о конфликте интересов в деятельности и. о. директора НПАТ Дмитрия Цыганкова, который находится в этой должности с 2016 года. Ранее нарушение законодательства в коммерческой деятельности Цыганкова нашла прокуратура.