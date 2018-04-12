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Транспорт Транспорт и связь

Гендиректор "СамараАвтоГаза" возглавит нижегородское транспортное МП

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор ООО "СамараАвтоГаз" Леонид Шихарев будет назначен и. о. гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс", сообщает портал nta-nn.ru со ссылкой на источник в администрации Нижнего Новгорода.

Леонид Шихарев якобы уже прибыл в Нижний Новгород и знакомится с делами пассажирских предприятий региона.

"Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга
ООО "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" на пять лет. До конца 2018 г. сумма арендных платежей составит более 100 млн рублей. Суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд рублей.

Напомним, "СамараАвтоГаз" одна из самых крупных компаний в сфере пассажирских перевозок в Самаре. Недавно она получила в аренду имущество и часть подвижного состава находящегося в предбанкротном состоянии МП "Пассажиравтотранс".

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в начале марта заявил о конфликте интересов в деятельности и. о. директора НПАТ Дмитрия Цыганкова, который находится в этой должности с 2016 года. Ранее нарушение законодательства в коммерческой деятельности Цыганкова нашла прокуратура.

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Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 14:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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