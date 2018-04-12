Шамиль Тарпищев: "Касаткина не сыграет в "Кубке Федерации" из-за небольшой травмы"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина не будет участвовать в матчах плей-офф Мировой группы II "Кубка Федерации" против команды Латви, сообщает gotennis.ru со ссылкой на президента ФТР Шамиля Тарпищева.

"Жаль, что нет в команде Касаткиной, потому что она обычно удачно играет против Елены Остапенко, но у Дарьи небольшая травма. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Тем более, мы будем играть на грунте, был бы риск усугубить повреждение", — заявил Тарпищев.

Однако, за сборную России на соревнованиях выступит другая уроженка Самарской области — Анастасия Павлюченкова. Встречи национальных команд пройдут 21 и 22 апреля в Ханты-Мансийске.