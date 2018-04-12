Самолет Москва - Самара не смог приземлиться в Курумоче из-за луж на взлетной полосе

В среду, 11 апреля, в Казани экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Самару, пишет 63.ru.

Причиной для экстренной посадки стали технические работы на взлетно-посадочной полосе в Курумоче. В 16:50 рейс был перенаправлен в Казань. На борту лайнера находились 85 человек.

Пассажиры в 21:00 по Казанскому времени были отправлены в Самару на том же самолете.

"Работы были связаны с усилением безопасности полетов. Стартовали они около 17:15, полностью завершились в 21:15. Рейсы на вылет в связи с этим были ненадолго задержаны. Также аэропорт некоторое время не принимал воздушные суда", — рассказал представитель самарского аэропорта.

По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, на взлетно-посадочной полосе образовались лужи.

"Вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы их ликвидировать. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой", — рассказал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

Начиная с 21:15 воздушная гавань Самары работает в штатном режиме.