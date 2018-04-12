Самолет Москва - Самара не смог приземлиться в Курумоче из-за луж на взлетной полосе

В среду, 11 апреля, в Казани экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Самару, пишет 63.ru.
Причиной для экстренной посадки стали технические работы на взлетно-посадочной полосе в Курумоче. В 16:50 рейс был перенаправлен в Казань. На борту лайнера находились 85 человек.
Пассажиры в 21:00 по Казанскому времени были отправлены в Самару на том же самолете.
"Работы были связаны с усилением безопасности полетов. Стартовали они около 17:15, полностью завершились в 21:15. Рейсы на вылет в связи с этим были ненадолго задержаны. Также аэропорт некоторое время не принимал воздушные суда", — рассказал представитель самарского аэропорта.
По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, на взлетно-посадочной полосе образовались лужи.
"Вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы их ликвидировать. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой", — рассказал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.
Начиная с 21:15 воздушная гавань Самары работает в штатном режиме.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.