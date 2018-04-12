В Самаре на ул. Новоурицкой упавший с крыши снег повредил надземный газопровод

Во вторник, 10 апреля, в 19:07 в единую диспетчерскую службу СВГК поступило сообщение о том, что на ул. Новоурицкой упавшим с крыши дома снегом поврежден надземный газопровод низкого давления. На месте происшествия ремонтниками были проведены соответствующие работы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе компании.
Кстати, по данным СВГК, в этот же день, 10 апреля, были зафиксированы два случая повреждения газопроводов падающим с крыш снегом на разных улицах в с. Подстепки Ставропольского района.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.