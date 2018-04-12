Как оформить автокредит с плохой кредитной историей?

Купить новый или подержанный автомобиль можно и с испорченной кредитной историей. Решением проблемы может стать программа автолизинга для физических лиц. Отличный вариант, если возникли сложности с получением автокредита или потребительского кредита. Главное отличие — отсутствие процентной ставки и минимальный пакет документов. Расчет производится, исходя из марки автомобиля, его стоимости, года выпуска.

Программы лояльности разработала ГК "Грин финанс". Минимальный первоначальный взнос на авто составляет всего 10%. Кроме того, лизинговые компании не так строги к своим клиентам, и для покупки потребуется всего три документа — паспорт, СНИЛС и водительские права. На рассмотрение и одобрение заявки необходимо не больше одного дня. Подтверждение официального дохода не требуется, а КАСКО оформляется по желанию и не является обязательным условием договора. Лизинг для физических лиц — весьма гибкий продукт: все расходы на содержание автомобиля (ОСАГО, транспортный налог) распределены по платежам на весь договорный период, и клиенту не нужно каждый год оформлять самостоятельно документы. По лизинговым программам можно взять авто стоимостью до 5 млн руб. на срок до пяти лет. Все очень просто и для оформления заявки можно даже не посещать офис.

Заявку можно оформить на сайте greenfinance.ru.