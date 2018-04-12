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Финансы Экономика и бизнес

Как оформить автокредит с плохой кредитной историей?

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Купить новый или подержанный автомобиль можно и с испорченной кредитной историей. Решением проблемы может стать программа автолизинга для физических лиц. Отличный вариант, если возникли сложности с получением автокредита или потребительского кредита. Главное отличие — отсутствие процентной ставки и минимальный пакет документов. Расчет производится, исходя из марки автомобиля, его стоимости, года выпуска.

Программы лояльности разработала ГК "Грин финанс". Минимальный первоначальный взнос на авто  составляет всего 10%. Кроме того, лизинговые компании не так строги к своим клиентам, и для покупки потребуется всего три документа — паспорт, СНИЛС и водительские права. На рассмотрение и одобрение заявки необходимо не больше одного дня. Подтверждение официального дохода не требуется, а КАСКО оформляется по желанию и не является обязательным условием договора. Лизинг для физических лиц — весьма гибкий продукт: все расходы на содержание автомобиля (ОСАГО, транспортный налог) распределены по платежам на весь договорный период, и клиенту не нужно каждый год оформлять самостоятельно документы. По лизинговым программам можно взять авто стоимостью до 5 млн руб. на срок до пяти лет. Все очень просто и для оформления заявки можно даже не посещать офис.

Заявку можно оформить на сайте greenfinance.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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