В выходные в Самарской области снова потеплеет

В выходные воздух в Самарской области прогреется до +13 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 13 апреля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от +5 до +10 °C. Ветер западный 6-11 м/с.
В субботу, 14 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит +1 ... -4 °C, днем +8 ... +13 °C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
В воскресенье, 15 апреля, ожидаются такие же погодные условия.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Добрый день. Хотелось бы узнать 28.03.18 кто в этот день работал из фотографов,нас фотографировали где можно найти свои фотографии?