В выходные в Самарской области снова потеплеет

В выходные воздух в Самарской области прогреется до +13 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 13 апреля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от +5 до +10 °C. Ветер западный 6-11 м/с.

В субботу, 14 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит +1 ... -4 °C, днем +8 ... +13 °C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 15 апреля, ожидаются такие же погодные условия.