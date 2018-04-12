В Самарском гарнизоне командир побил солдата-срочника, не запомнившего номер своего оружия

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный старшему сержанту одной из местных воинских частей Антону К., проходящему контрактную службу в должности командира взвода роты охраны. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в суде.
Как следует из приговора, Антон К. примерно в 6:30 1 декабря 2017 г. в центральном проходе казармы перед строем своего взвода очень расстроился из-за того, что подчиненный солдат-срочник не смог назвать ему номера своего оружия, так как не запомнил его. В ответ командир обложил солдата матом и ударил его два раза рукой и один раз ногой по голове.
Как установило следствие, своими действиями взводный причинил солдату физическую боль, моральные и нравственные страдания, унизил его честь и достоинство, чем существенно нарушил права и законные интересы, а также охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны установленного порядка прохождения военной службы.
Представ перед судом, Антон К. полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, его вину подтверждали имеющиеся в деле доказательства, а также показания потерпевшего и свидетелей - сослуживцев.
В итоге суд приговорил Антона К. к штрафу 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.