В Самарском гарнизоне командир побил солдата-срочника, не запомнившего номер своего оружия

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный старшему сержанту одной из местных воинских частей Антону К., проходящему контрактную службу в должности командира взвода роты охраны. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в суде.

Как следует из приговора, Антон К. примерно в 6:30 1 декабря 2017 г. в центральном проходе казармы перед строем своего взвода очень расстроился из-за того, что подчиненный солдат-срочник не смог назвать ему номера своего оружия, так как не запомнил его. В ответ командир обложил солдата матом и ударил его два раза рукой и один раз ногой по голове.

Как установило следствие, своими действиями взводный причинил солдату физическую боль, моральные и нравственные страдания, унизил его честь и достоинство, чем существенно нарушил права и законные интересы, а также охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны установленного порядка прохождения военной службы.

Представ перед судом, Антон К. полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, его вину подтверждали имеющиеся в деле доказательства, а также показания потерпевшего и свидетелей - сослуживцев.

В итоге суд приговорил Антона К. к штрафу 50 тыс. рублей.