В Самаре 21 апреля состоится лингвистический фестиваль

На базе факультета филологии и журналистики Самарского университета 21 апреля состоится фестиваль языков, сообщила пресс-служба вуза.

Второй год подряд кафедра русского языка и массовой коммуникации организует лингвистический фестиваль, цель которого - доступно и всеобъемлюще рассказать о богатом языковом многообразии.

Студентов, школьников и гостей фестиваля ждет программа из мастер-классов, языковых игр, конкурсов и знакомств с иностранными друзьями.

В этом году фестиваль объединяет более 20 языков, среди которых - шотландский вариант английского, малагасийский, турецкий, португальский, татарский, цыганский и другие.

В числе спикеров - преподаватели вузов, студенты и носители языков. Помимо языковых мастер-классов, в рамках фестивального дня пройдет лекция о технологиях публичного выступления от Руслана Хоменко (ведущего тренера-лицензиата Университета риторики и ораторского мастерства, Москва), а представители школы Инесс Бугуан расскажут о технологии интенсивного погружения в язык. Одновременно будут работать три конкурсные площадки, где пройдут финалы конкурсов звучащих эссе, социальных видеороликов и чтецов на английском языке. День завершится праздничным концертом с участием представителей различных культур.