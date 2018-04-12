Ростелеком и Координационный центр доменов.RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон

Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон, который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО "Ростелеком" совместно со "Школой новых технологий", а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта "Изучи интернет - управляй им".
Марафон проводится в рамках реализации Государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде уже во второй раз.
Цель IT-марафона - повышение уровня знаний детей и родителей об Интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.
К участию в марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности.
Регистрация идет на портале проекта "Изучи Интернет" до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции "Информационная безопасность и дети".
Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.
С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в Положении о марафоне.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???