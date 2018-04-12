Ростелеком и Координационный центр доменов.RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон

Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон, который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО "Ростелеком" совместно со "Школой новых технологий", а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта "Изучи интернет - управляй им".

Марафон проводится в рамках реализации Государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде уже во второй раз.

Цель IT-марафона - повышение уровня знаний детей и родителей об Интернете и общей цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.

К участию в марафоне приглашаются семейные команды. Детям и родителям предстоит сообща выполнить ряд заданий онлайн-турнира, посвященных информационной безопасности.

Регистрация идет на портале проекта "Изучи Интернет" до 25 апреля включительно. Соревновательный период стартует 26 апреля и продлится до 13 мая. Подведение итогов соревнований состоится 15 мая во время проведения Всероссийской онлайн-конференции "Информационная безопасность и дети".

Победителей марафона ждут приятные подарки и памятные сертификаты от организаторов и партнеров.

С подробной информацией об участии во Всероссийском семейном IT-марафоне и всеми необходимыми инструкциями можно ознакомиться в Положении о марафоне.