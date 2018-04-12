Ущерб от турфирм-мошенников в 2017 году составил 2,6 млн рублей

В Самарской области увеличивается число обманутых клиентов туристических фирм.
Как сообщили в областном ГУ МВД, если в 2016 г. было выявлено 16 фактов мошенничества, ущерб по которым оценили в 1,5 млн руб., то в 2017 г. полиция "насчитала" уже 19 преступлений с ущербом в 2,6 млн рублей.
"Большинство из них связано с заключением фиктивных договоров на приобретение туристических путевок, - рассказал начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин. - Наши сотрудники ведут активную работу по борьбе с подобными преступлениями".
В суд в 2016 г. направили восемь таких уголовных дел, в 2017-м - 15.
Про некоторые из них мы уже писали: директора турфирмы ООО "Час-Тур" Елену Лисицинскую признали виновной в мошенничестве и назначили ей год и три месяца условного лишения свободы.
Елена Исаева (директор "Априори-С"), которой вменяли 27 эпизодов мошенничества, получила три года колонии общего режима. Интересно, что недавно на сайте Октябрьского районного суда появилось новое уголовное дело в отношении той же фигурантки, его рассмотрение должно начаться уже в апреле.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.