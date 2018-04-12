Ущерб от турфирм-мошенников в 2017 году составил 2,6 млн рублей

В Самарской области увеличивается число обманутых клиентов туристических фирм.

Как сообщили в областном ГУ МВД, если в 2016 г. было выявлено 16 фактов мошенничества, ущерб по которым оценили в 1,5 млн руб., то в 2017 г. полиция "насчитала" уже 19 преступлений с ущербом в 2,6 млн рублей.

"Большинство из них связано с заключением фиктивных договоров на приобретение туристических путевок, - рассказал начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин. - Наши сотрудники ведут активную работу по борьбе с подобными преступлениями".

В суд в 2016 г. направили восемь таких уголовных дел, в 2017-м - 15.

Про некоторые из них мы уже писали: директора турфирмы ООО "Час-Тур" Елену Лисицинскую признали виновной в мошенничестве и назначили ей год и три месяца условного лишения свободы.

Елена Исаева (директор "Априори-С"), которой вменяли 27 эпизодов мошенничества, получила три года колонии общего режима. Интересно, что недавно на сайте Октябрьского районного суда появилось новое уголовное дело в отношении той же фигурантки, его рассмотрение должно начаться уже в апреле.