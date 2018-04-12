В Кинеле прошел контрольный осмотр дорог, отремонтированных по программе БКД

В 2017 г. по программе "Безопасные и качественные дороги" Кинель получил более 37 млн руб., на них были отремонтированы четыре дороги.

Как сообщает горадминистрация, приоритет был дан северной стороне города, жители этой части Кинеля часто считают себя обделенными в вопросах благоустройства. Здесь отремонтированы две улицы - Ленина и Первомайская.

В поселках Усть-Кинельский и Алексеевка приведено в порядок по одной важной дороге - на ул. Невской, с отводами на две другие улицы и на ул. Студенческой/Больничной.

В отборе учитывались уровень загруженности магистралей, прохождения по ним общественного транспорта и школьных маршрутов, степень изношенности асфальтового покрытия. Не забыли при благоустройстве и про пеших участников движения - в поселках при ремонте было предусмотрено строительство тротуаров.

Качество дорожного полотна после зимней непогоды проверила специальная комиссия, в которую вошли представители профильного управления. На приемку была приглашена общественность. В этот раз главным народным инспектором обновленных дорог стал активист Валерий Бибаев. Участие в обходе своей территории принял и руководитель Алексеевского территориального управления Сергей Осипов. Мнение по качеству дорог комиссия высказала положительное, некоторые дефекты были выявлены на дорожном полотне по ул. Невской пос. Алексеевка.

"Определены гарантийные сроки на все три дорожных слоя. На песчано-гравийную подложку даются гарантии по безремонтной эксплуатации сроком на 10 лет, на нижний слой - восемь лет, на верхнее покрытие гарантия определена в пять лет", - поясняет инженер по строительному контролю Управления архитектуры и градостроительства городского округа Вадим Дадальян.

Это значит, что в ближайшее время ряд претензий по поводу дефектов дороги и тротуара по улице Невской в адрес подрядной организации будет подготовлен и дорожники обязаны приступить к ликвидации изъянов.

После схода снежного покрова подрядчик продолжит работы по обновлению дорожного полотна. В 2018 г. в рамках федерального проекта в городе запланирован ремонт более чем 7 км дорог.