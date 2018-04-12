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Общественная организация инвалидов-колясочников "Десница" отметит 20-летие

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская городская общественная организация "Ассоциация "Десница" 26 апреля отметит 20-летний юбилей.

Торжественное мероприятие состоится в 12.00 в гостинице "Ренессанс". Гостям расскажут о деятельности организации, для них организуют праздничный концерт и фуршет.

В "Деснице" людям с любой формой инвалидности помогают стать независимыми психологически, физически, социально, финансово, чтобы, не смотря на инвалидность, человек мог принимать активное участие во всех сферах жизни общества. Для инвалидов проводят семинары и тренинги, консультации юриста, помогают трудоустроиться, организуют компьютерные курсы.

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