Общественная организация инвалидов-колясочников "Десница" отметит 20-летие

Самарская городская общественная организация "Ассоциация "Десница" 26 апреля отметит 20-летний юбилей.
Торжественное мероприятие состоится в 12.00 в гостинице "Ренессанс". Гостям расскажут о деятельности организации, для них организуют праздничный концерт и фуршет.
В "Деснице" людям с любой формой инвалидности помогают стать независимыми психологически, физически, социально, финансово, чтобы, не смотря на инвалидность, человек мог принимать активное участие во всех сферах жизни общества. Для инвалидов проводят семинары и тренинги, консультации юриста, помогают трудоустроиться, организуют компьютерные курсы.
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Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!