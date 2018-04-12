Ситуация по вывозу мусора в Куйбышевском районе находится на контроле властей

На протяжении последнего времени жители Куйбышевского внутригородского района Самары вынуждены терпеть соседство с неочищенными контейнерными площадками. По вине недобросовестной управляющей компании — ООО "Куйбышевский ПЖРТ" — мусор вывозился несвоевременно или не вывозился вообще. А в обслуживании данной управляющей организации находится более 130 контейнерных и бункерных площадок.

"Мусора скопилось настолько много, что он вываливается из баков, разносится ветром по окрестным территориям. Возле своих домов нам приходилось его и самим подбирать. Видимо, наша управляющая компания не может справиться с обязанностями, а за услуги деньги получает. Мы все оплачиваем исправно", — констатирует житель дома № 81 по ул. Белорусская Марина Фот.

"Наша контейнерная площадка не убирается по неделе. Мы задыхаемся от неприятных запахов. Новый собственник управляющей организации принял управление на себя, а по факту компания ничего не имеет — у нее нет собственной механизированной техники", — рассказала житель дома № 16 по ул. Егорова Любовь Габец.

В последнее время количество жалоб стало увеличиваться. Вопрос назрел остро, поднимался и на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района. Только за последние три месяца районной административной комиссией было составлено 174 протокола об административном правонарушении. По 107 протоколам вынесено решение о наложении штрафов на общую сумму в 689 тысяч рублей. Но управляющая организация должным образом не реагировала и продолжала игнорировать свои обязанности.

"Ежедневно специалисты выезжают на контейнерные площадки, смотрят, в каком состоянии они находятся. Управляющая компания, которая отвечает за вывоз мусора, несет наказание. В следующую среду на заседании административной комиссии района будет рассмотрено еще порядка 80 дел, и, соответственно, еще будут наложены штрафы", — сообщил глава Куйбышевского внутригородского района г. о. Самара Александр Моргун.

Раньше вывоз мусора осуществлялся собственными силами управляющей компании — своими мусоровозами и арендованной техникой.

"Нынешняя ситуация возникла потому, что арендодатель в одностороннем порядке расторг с нами договор. В настоящее время заключен договор на вывоз ТБО со специализированной организацией — ООО "Рассвет-Сервис", также налаживается сотрудничество с другими сторонними организациями, которые могут помочь и с техникой, и с рабочими. Произведены предоплаты. Очистка началась. Чтобы быстрее выполнить весь объем, организуем круглосуточные работы, и далее — по нормативному графику — ежедневный вывоз с каждой площадки, подбор мусора возле контейнеров и подметание", — пояснил заместитель директора по благоустройству ООО "Куйбышевский ПЖРТ" Александр Мамонов.

По данным Администрации Куйбышевского внутригородского района, по состоянию на 12:00 12 апреля очищено порядка 30% от необходимого объема.

В уборке задействованы 5 бригад рабочих, несколько единиц самосвалов, погрузчиков, мусоровозов с загрузкой по 22 кубометра. Также появилась возможность привлечения дополнительной техники.

Поскольку возле некоторых площадок запаркован личный транспорт жителей, к части баков подъехать проблематично, а мусоровозы — с боковой загрузкой. Но уже в следующий понедельник планируется размещение новых баков, отвечающих евростандарту. Поскольку они укомплектованы колесными парами, для разгрузки их можно будет легко выкатить за пределы ограждения контейнерной площадки.

Управляющей организации поставлена задача — справиться с основным объемом работ в течение суток.

Профильными службами осуществляется постоянный мониторинг состояния площадок по всем адресам. Ситуация находится на жестком контроле властей всех уровней — районного, городского и областного, сообщает администрация городского округа Самара