В бюджете Самары предусмотрели дополнительные средства на строительство трех детских садов

В четверг, 12 апреля, на заседании Самарской городской думы депутаты приняли поправки в городской бюджет. Речь идет о внутреннем перераспределении средств бюджета 2018 года в размере 19,5 млн рублей.

Большая часть денег пойдет на финансирование строительства трех детских садов. В частности, 6,3 млн руб. направят на строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе, еще 6,3 млн руб. пойдет на строительство детсада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла-Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе, и 4,3 млн руб. — на строительство детского сада в жилом районе "Волгарь", 14 квартал. Оставшиеся 2,6 млн руб. пойдут на ремонт объектов историко-культурного наследия. Основные параметры бюджета на 2018 год следующие: доходы — 22,4 млрд руб., расходы — 23,8 млрд руб., дефицит — 667,2 млн рублей.