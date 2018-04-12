Девять человек задержали в Самаре по подозрению в распространении "синтетики"

В Самаре задержали девять участников ОПГ 17-24 лет, торговавшей "синтетикой". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, с конца марта по начало апреля злоумышленники сбывали синтетические наркотики с помощью тайников и интернета. По версии полиции, двое организаторов, являющихся супругами, создали интернет-магазин, где принимали заказы на наркотики. Семеро других участников группы фасовкой запрещенных веществ и тайниками.

Молодых людей, в числе которых — 17-летняя девушка, мать четырехмесячного ребенка, задерживали при силовой поддержке спецподразделения "Гром". Все они не работают. При обысках дома у подозреваемых изъяли более 350 г "амфетамина", "спайса" и "мефедрона", а также компьютеры, средства связи и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Четверо предполагаемых преступников арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.