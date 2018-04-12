В Кинеле приведут в порядок дворы и проезды к ним

Итоги аукциона по поиску подрядчика, который обновит дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в Кинеле, подведут 7 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 15 ноября этого года выполнить работы по адресам: ул. Южная, 39 и ул. Маяковского, 81,82 и 82а. На это из областного и местного бюджетов предоставят 6,4 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершиться 28 апреля.