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ЖКХ и благоустройство Общество

В Кинеле приведут в порядок дворы и проезды к ним

КИНЕЛЬ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Итоги аукциона по поиску подрядчика, который обновит дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним в Кинеле, подведут 7 мая, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 15 ноября этого года выполнить работы по адресам: ул. Южная, 39 и ул. Маяковского, 81,82 и 82а. На это из областного и местного бюджетов предоставят 6,4 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершиться 28 апреля.

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