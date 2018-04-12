Работа мэрии Самары по ликвидации аварийных деревьев названа неудовлетворительной

В четверг, 12 апреля, прошло заседание контрольного комитета Самарской городской думы. Наибольшее обсуждение вызвал вопрос благоустройства территории Самары в части охраны и содержания зеленых насаждений.
Начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев доложил, что весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насаждениями, их охране, защите и учету осуществляется собственными силами ответственных лиц в зависимости от статуса земельного участка.
К примеру, если участок находится в собственности, в аренде и в ином праве пользования у физического или юридического лица, то ответственно это лицо. На территориях, прилегающих к многоквартирным домам, эта работа ложится на плечи собственников помещений в МКД либо на управляющую компанию.
Профильный департамент содержит территории общего пользования в границах дорог общего пользования местного значения. Что касается территорий, не указанных и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими и юридическими лицами, то их содержанием занимаются администрации внутригородских районов.
"В соответствии с правилами благоустройства снос аварийных деревьев осуществляется на основании порубочных билетов. Так теперь называются разрешения на снос — это единственное нововведение прошлого года, — уточнил Леонид Дюгаев. — Порубочные билеты, как и прежде, по итогам комиссионной оценки состояния указанных деревьев выдают администрации внутригородских районов".
Алгоритм обработки тоже остался прежний: при выявлении аварийного дерева гражданин вправе письменно обратиться в администрацию соответствующего внутригородского района. Далее создается административная комиссия для выхода на место, где и составляет акт оценки зеленых насаждении и указываются те, которые необходимо снести. На основе этого акта ответственному лицу выдается порубочный билет.
Однако на практике этот механизм практически не работает. Вячеслав Гришин рассказал, что члены комитета сделали запрос в администрации внутригородских районов Самары, чтобы выяснить число обращений жителей по вопросу сноса аварийных деревьев. Из полученных ответов следует, что подавляющее большинство заявок не отрабатывается.
"Например, в Самарском районе из 100 поступивших обращений только 28 выполнены, а остальные "находятся на контроле". Правда, что это за контроль такой, непонятно. Ведь по невыполненным обращениям нужно открывать дела об административном правонарушении, а их в районную административную комиссию не поступило ни одного", — привел данные Вячеслав Гришин.
Он отметил, что не рассматривались подобные дела и в Ленинском районе. И это при том, что из 69 обращений жителей, направленных в управляющие компании, выполнено чуть больше половины. При этом сообщается, что основные причины невыполнения — это "проблемы финансирования, погодные условия и непредоставление доступа специализированной техники к аварийному зеленому насаждению".
"В Куйбышевском районе при несвоевременном выполнении работ управляющей компании просто направляется повторное письмо с просьбой в кратчайшие сроки организовать работы и предоставить акты выполненных работ. Такой подход совершенно нецелесообразен", — заявил Гришин.
Депутаты поддержали эту точку зрения. "Разве департамент городского хозяйства и экологии не может взять на себя организацию методической работы с внутригородскими районами по этому вопросу?", — поинтересовался заместитель председателя гордумы Игорь Рязанов. Леонид Дюгаев сообщил, что она проводится регулярно, и на минувшей неделе как раз была очередная информационная рассылка о необходимости выдачи порубочных билетов.
Вопрос спила аварийных деревьев актуален не только для дворов МКД, но и для территорий учреждений социальной сферы. "В этом случае собственником является муниципалитет, но у департамента нет законодательно прописанного основания для выполнения работ, — отметил председатель Алексей Дегтев. — Считаю необходимым разработать предложения по ликвидации этого пробела".
Депутаты единогласно поддержали инициативу. Они также рекомендовали внести в правила благоустройства ряд поправок. В частности, разработать и включить в правила образцы акта оценки зеленых насаждений и порубочного билета, а в последнем прописать, кому он выдается и в какие сроки должны быть выполнены работы.
Председателям контрольных комитетов всех внутригородских районов, которые присутствовали на заседании, рекомендовали внимательнее отнестись к неисполняемым заявления жителей, рассматривать поступающие материалы по существу и привлекать в случае необходимости хозяйствующие субъекты (УК, ТСЖ и другие) к административной ответственности.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?