В Самаре директор ТД "Автограф" подозревается в уклонении от уплаты 7,8 млн руб. налогов

Следственным отделом по Кировскому району города Самара следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Торговый дом Автограф", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с 2013 г. по 2015 г. подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с сотрудниками ООО "Торговый дом Автограф", посредством заключения фиктивных договоров с другими организациями, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 7,8 млн руб., то есть в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.