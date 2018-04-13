Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"

В полиции рассказали об успехах и проблемах в борьбе с экономическими преступлениями в регионе. Правда ли, что у "обнальщиков" есть сообщники в банках? Почему организаторы игорного бизнеса стали экономить на покерных столах? Какая новая напасть обрушилась на борцов с нелегальным алкогольным бизнесом? Какова средняя сумма взятки в регионе? На эти и другие вопросы ВН ответил начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин.
Штраф вместо тюрьмы
— Есть информация, что полиция стала проводить гораздо больше операций, направленных против незаконного игорного бизнеса. Это так?
— Да. Усиленная работа в этом направлении ведется с 2015 года, тогда мы провели 148 проверок, в 2016-м — уже 171, в 2017-м — 218. По итогам прошлогодней работы возбуждено 63 уголовных дела, 60 направлено в суд. В 2018 году мы пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую входили пять человек. В целом, по оценке ГУЭБ и ПК МВД России, подразделение Самарской области входит в пятерку лучших по России по борьбе с незаконным игорным бизнесом. Проблема в том, что суды сегодня ограничиваются сравнительно небольшими штрафами, в то время как закон за незаконную игорную деятельность предусматривает наказание не только в виде штрафов от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, но и лишения свободы на срок до шести лет. В итоге мы задерживаем человека, доказываем, что он нарушил закон, суд с этим соглашается, назначает штраф, человек его платит и вновь возвращается в прибыльный бизнес. Так, в 2016-м мы дважды ловили организатора покерного клуба. И только отсидев шесть месяцев в колонии после повторного задержания, он прекратил свою деятельность. На мой взгляд, необходимо ужесточение уголовной ответственности за организацию и проведение игорной деятельности.
— Какие слои населения страдают от игровой зависимости? И что популярнее: покер или игровые автоматы?
— В большинстве своем игроманы — это ранее судимые и маргиналы. Организаторы незаконного игорного бизнеса чаще всего используют компьютерное оборудование, подключенное к Интернету. Это дешево. Они стараются снизить затраты и возможные денежные потери при конфискации имущества. Стоимость профессиональных покерных столов составляет от 30 до 100 тысяч рублей, поэтому обычные столы зачастую обтягивают простым сукном. За прошлый год мы в общей сложности изъяли 2253 единицы игрового оборудования, из них 1993 — это аппаратно-программные комплексы с ноутбуками, компьютерами и, соответственно, выходом в Интернет, а также 225 игровых терминалов, 30 покерных столов и пять рулеток.
Алкоголь — под контроль
— Какова ситуация с "черным" рынком алкоголя? Увеличивается ли количество изъятого контрафакта и задержанных бутлегеров?
— Может быть, вы удивитесь, но сейчас мы констатируем спад активности на подпольном рынке алкоголя. В 2015 г. было проведено 5 622 проверки, изъято более 345 000 литров контрафакта, демонтировано 12 линий по его производству и ликвидировано три склада, где хранилась готовая продукция. В 2017-м при проведении 3820 проверок из незаконного оборота изъято 224 000 литров алкоголя, закрыты семь подпольных цехов по производству и розливу спиртного, плюс 24 склада, где оно хранилось. По нашим данным, такая масштабная работа вытеснила крупных нелегалов по производству контрафактного алкоголя с потребительского рынка, остались лишь мелкие нарушители, которые, впрочем, не оставляют попыток наладить производство паленого алкоголя у себя дома или в гаражах.
— То есть можно констатировать победу над контрафактным алкоголем?
— Увы, нет. В прошлом году появилась новая и серьезная проблема — нелегальные поставки в регион алкоголя из соседних стран. В прошлом году мы возбудили пять уголовных дел по факту ввоза, хранения и реализации крупных партий немаркированной продукции, был ликвидирован склад табака и алкоголя, откуда изъяли 3406 литров контрафактного спиртного.
— И что делать с этой бедой? Проверять каждую фуру?
— Нет, этот вопрос решен на законодательном уровне. С этого года ужесточается ответственность за нарушения, связанные с оборотом алкогольной продукции: речь идет и о незаконном производстве и продаже контрафакта, и о нормах перевоза так называемого немаркированного спиртного для личного потребления — многие водители, везущие водку, утверждают, что это "к дочери/сыну на свадьбу". Также введена уголовная ответственность за неоднократную продажу спиртного детям, а Кодекс об административных правонарушениях дополнен штрафами за розничную торговлю алкоголем через Интернет — они составляют от 3000 до 300 тысяч рублей — в зависимости от того, кто является нарушителем (физическое, должностное или юридическое лицо). Но и тут опять система "спотыкается" о лояльность судов: за совершение преступлений в сфере экономической деятельности нарушителей в основном штрафуют.
Сместили акценты
— Какова сегодня ситуация в сфере борьбы с коррупцией?
— Нам удалось сместить акценты — с документирования мелкого взяточничества в сфере медицины и образования на выявление громких преступлений. В прошлом году прошло задержание ряда должностных лиц из департамента образования Самары, которые с 2012 года систематически вымогали деньги у заведующих детсадами города. Сейчас нам известно о 10 учреждениях, которые "платили дань", общая сумма взяток превысила миллион рублей. Одновременно с этим шло расследование в отношении доцента кафедры общей и клинической патологии СамГМУ Людмилы Уксусовой, которая брала взятки за проставление зачетов, получив в общей сложности более 400 тысяч рублей. Решением суда она приговорена к четырем годам колонии и штрафу.
— Средняя сумма взятки в регионе изменилась по сравнению с прошлым годом?
— Да, она увеличилась более чем на 17 тысяч и составила 80 564 рубля. Самой крупной единичной взяткой, задокументированной в 2017-м, стала передача 800 тысяч рублей бывшему директору гимназии № 1 за зачисление двух детей в школу. Количество выявленных коррупционных преступлений в прошлом году выросло на 13% (с 459 до 519), причем 12% из них — это тяжкие и особо тяжкие. В суд направили 389 уголовных дел, 162 человека были привлечены к ответственности.
— Каких успехов удалось добиться в плане борьбы с так называемыми "обнальщиками"?
— Как правило, уголовные дела по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" носят единичный характер. Такие преступления сложно выявить, расследовать и доказывать, на это тратятся огромные силы и средства как органов предварительного следствия, так и оперативников, плюс служб финансовой разведки. В среднем на документирование этого вида преступной деятельности уходит до полутора лет. В 2017 году мы работали во взаимодействии с местными подразделениями Банка России, Росфинмониторинга, налоговой службы и ФСБ. В итоге удалось выявить четыре преступления по данной статье. Речь идет не об одиночках, а о преступных группах, которые состояли из 4-8 человек, причем у половины из них в сообщниках обнаружились сотрудники банков. Расследования по этим делам еще не завершены. Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня не является "обнальной площадкой" всей нашей страны.
— Много ли претензий у полиции к сфере ЖКХ? С какими видами нарушений чаще всего приходится сталкиваться?
— В основном речь идет о трех видах нарушений. Первое — хищение денег, собранных на капремонт при помощи завышения объемов выполненных работ. Второе — присвоение руководством УК денег жильцов, которые должны быть переданы ресурсоснабжающим компаниям за их услуги. И третье — хищение руководством УК и ТСЖ денег жильцов, предназначенных для проведения текущего ремонта и обслуживание жилого фонда. В 2017 году было выявлено 61 преступление в сфере ЖКХ, подавляющее большинство, 46 фактов, — это разного рода мошенничества. С начала 2018 года по обращениям жителей уже проведено более 40 проверок, возбуждено 25 уголовных дел: 23 из них — мошенничество, два других — взяточничество и растрата. Сфера ЖКХ — один из наиболее криминальных секторов экономики. Преступления в этой сфере больно бьют по населению, повышая социальную напряженность в обществе. Мы это понимаем и делам этой категории уделяем особое внимание.
По оценке ГУЭБ и ПК МВД России, подразделение Самарской области входит в пятерку лучших по России по борьбе с незаконным игорным бизнесом
Система "спотыкается" о лояльность судов: за совершение преступлений в сфере экономической деятельности нарушителей в основном штрафуют.
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