Продолжается прием работ на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы "Новый взгляд"

С 15 марта 2018 г. началась регистрация участников на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы "Новый Взгляд".
"Новый Взгляд" — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 года. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 г. по двум номинациям — "социальный плакат" и "социальный видеоролик". Возраст участников от 14 до 30 лет. Участие — бесплатное.
Более подробную информацию по темам конкурса можно получить на официальном сайте, в группе Вконтакте https://vk.com/tvoykonkurs. Инстаграм-аккаунт проекта https://www.instagram.com/tvoykonkurs/.
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