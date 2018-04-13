В 2018 году на развитие семейных животноводческих ферм региона выделят 95,3 млн руб.

В текущем году на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Самарской области запланировано выделить 95,3 млн руб., сообщает региональный минсельхоз. В том числе - за счет федерального бюджета 61,9 млн руб., за счет средств областного бюджета — 33,3 млн рублей.
По сравнению с прошлым годом, объем поддержки малых животноводческих хозяйств вырос более чем в два раза: в 2017 г. эта сумма составила в совокупности 46 млн руб., в том числе из федерального бюджета было выделено 41,4 млн руб., из областного бюджета — 4,6 млн рублей.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 12 апреля 2018 г. прошло заседание комиссии по признанию крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 14 ноября 2013 г. № 624. Были рассмотрены заявки на получение грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на развитие семейных животноводческих ферм.
Для участия в первом туре мероприятия в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области поступило четыре заявки из Похвистневского, Кинельского, Сызранского и Красноярского муниципальных районов. При этом одна заявка не была допущена к участию. Все кандидаты защищали проекты по приоритетному направлению сельского хозяйства — разведение мясного КРС.
В 2018 г. конкурсанты могут рассчитывать на поддержку в размере до 30 млн рублей. Приоритетными направлениями государственной поддержки по-прежнему остаются молочное и мясное скотоводство. Для этих направлений гранты могут предоставляться в максимальном размере, тогда как для семейных животноводческих ферм, ведущих иные виды деятельности, сумма гранта составит не более 21,6 млн. рублей.
Как сообщает ведомство, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не отважились поучаствовать или не прошли отбор на получение гранта в рамках программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств", могут доработать свои бизнес-планы, устранить существующие недочеты и подать заявку для участия во втором этапе конкурса.
Следующий этап состоится в ближайшее время, о чем будет дополнительно сообщено на официальном сайте регионального минсельхоза.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб