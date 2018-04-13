В Самарской области может подтопить низинные участки в 18 селах

В связи с повышением дневной температуры, обильным снеготаянием, а также в результате подъема уровней воды на малых реках возможны подтопления, в том числе и талыми водами, низинных участков местности, дорог, низководных мостов и сельскохозяйственных угодий, сообщают в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуация Самарской области.
В частности, по данным чрезвычайной службы, прогнозируется подтопление приусадебных территорий, расположенных в низинных участках местности населенных пунктов: Полудни Кинель-Черкасского района, Подъем-Михайловка, Яблоневой Овраг, Сухая Вязовка, Тридцатый Волжского района, Летниково, Самовольно-Ивановка Алексеевского района, Каменный Брод, Колывань, Вязовый Гай, Дергачи Красноармейского района, Дмитриевка, Богдановка Нефтегорского района, Большая Глушица, Березовка, Малая Глушица Большеглушицкого района и н.п. Пестравка, Высокое Пестравского района.
Напомним, что в Самарской области остаются подтопленными десятки приусадебных участков и три низководных моста.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.