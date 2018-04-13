Реготделение организации "Воспитанники комсомола — моё Отечество" примет участие в акции "Чистый город"

Самарское реготделение организации "Воспитанники комсомола — моё Отечество" примет участие в экологической акции "Чистый город", которая проходит с 12 по 27 апреля.

Во время акции "Чистый город", инициированной Самарским Домом молодежи, будет проводиться очистка Самары от грязи и мусора, посадка деревьев, кустарников, декоративных и цветочный насаждений. Планируется, что в этой работе примут участие более 2 тыс. человек.

Помимо членов организации "Воспитанники комсомола — мое Отечество" участниками акции станут студенты и учащиеся колледжей, члены Общественных молодежных парламентов при гордуме и муниципальных районов города, члены различных молодежных движений.

В число 10 объектов, где будет организована работа, включены площади и скверы, парки и спортивные площадки.