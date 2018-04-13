Самарская область - один из лидеров пилотного проекта по повышению производительности труда

Самарская область - один из лидеров федерального пилотного проекта по повышению производительности труда. Об этом в ходе визита на ЗАО "Средне-Волжский механический завод" заявил руководитель проекта дирекции производственной системы "Росатом" Павел Мякотин.

"По реализации программы Самарская область сегодня является одним из лидеров среди пилотных регионов. Могу констатировать довольно высокие скорости принятия решений и позитивные изменения на площадках", - отметил он.

В декабре 2017 г. регправительством принята региональная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 годы", ориентированная на разработку и реализацию индивидуальных программ по повышению производительности труда на каждом предприятии-участнике, поддержку занятости, а также снижение административных барьеров. При реализации проекта регион активно взаимодействует с экспертами Госкорпорации "Росатом".

По словам федерального эксперта, решающими факторами для повышения производительности труда являются снижение времени протекания процесса и объем незавершенного производства.

"Чем выше время протекания процесса, тем медленнее мы можем отреагировать на изменения рынка, спроса, соответственно, растет незавершенное производство, замораживаются оборотные средства. Основной принцип - получить максимальный эффект из имеющихся ресурсов путем минимальных вложений", - пояснил он.

Павел Мякотин рассказал и о главных сложностях реализации программы повышения производительности труда.

"Сложности в реализации любого проекта - это то, что человек всегда боится изменений, всегда есть сопротивление, всегда начинается поиск причин, почему нововведения невозможны. Поэтому одна из важнейших задач - переубедить и руководство, и простой рабочий персонал в том, что все изменения - только на пользу", - прокомментировал он.

Учитывая, что перед экспертами Росатома стоит задача постепенно расширять круг охваченных регионов, с марта 2018 года в структуре государственного автономного учреждения Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" выделен Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда, который примет "эстафету" и будет носителем лучших практик по данной тематике в регионе.

Основная его задача - создание условий для достижения устойчивого качественного роста производительности труда и внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на не менее чем 70 предприятиях региона.