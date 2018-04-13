Рядовой акционер отвоевал имущество обанкроченного колхоза-миллионера

Областной арбитражный суд удовлетворил иск акционера ЗАО "Первомайское" Александра Назарова о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного предприятия-должника.

Напомним, в марте 2003 г. было инициировано банкротство бывшего колхоза-миллионера "Первомайское", находившегося в Красноярском районе. После 11 лет конкурсного производства ЗАО ликвидировали. Все эти годы бывший главный бухгалтер предприятия Назаров, являвшийся также его акционером, в одиночку боролся за справедливость, утверждая, что богатое животноводческое хозяйство попросту разворовали. Даже получив физические увечья в этом противостоянии, мужчина не сдался.

Стараниями Назарова основная часть имущества предприятия была отсужена. Решением Красноярского районного суда от 7 мая 2013 г. были признаны недействительными торги, незаконно лишившие акционеров имущества. Соответствующие договоры купли-продажи, заключенные конкурсными управляющими ЗАО "Первомайское", были признаны недействительными. В собственность ЗАО вернули большую часть недвижимости бывшего колхоза - от двухэтажного детского сада и до силосных траншей и зерноскладов.

По решению суда распределением обнаруженного имущества "Первомайского" будет заниматься арбитражный управляющий Дмитрий Коробков. На 5 октября назначено судебное заседание по рассмотрению его отчета о результатах процедуры.