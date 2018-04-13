Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года

Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею "Детские годы Гагарина" камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из космоса.
В церемонии участвовали Наталья Королева - дочь С.П.Королева, Борис Волынов - дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.
Камера все это время хранилась в личном архиве Махмуда Рафикова - он первым снял улыбающегося Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.
По словам Тамары Филатовой (племянница Юрия Гагарина и заведующий музеем "Детские годы Гагарина"), камера представляет собой огромную ценность.
"Это большое событие как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, - обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. - Я приглашаю всех желающих в наш музей - познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта".
Последние комментарии
Точно!
Идиоты.
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)