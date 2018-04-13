Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года

Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею "Детские годы Гагарина" камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из космоса.

В церемонии участвовали Наталья Королева - дочь С.П.Королева, Борис Волынов - дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.

Камера все это время хранилась в личном архиве Махмуда Рафикова - он первым снял улыбающегося Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.

По словам Тамары Филатовой (племянница Юрия Гагарина и заведующий музеем "Детские годы Гагарина"), камера представляет собой огромную ценность.

"Это большое событие как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, - обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. - Я приглашаю всех желающих в наш музей - познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта".