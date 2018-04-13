16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Промсвязьбанк запустил две новые программы обслуживания: "Бизнес капремонт" и "Бизнес для СРО в строительстве" Банк "Солидарность" рассказал о новых стандартах и технологиях Вкладчикам АктивКапитал банка должны выплатить 22,9 млрд рублей Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона Банкротство Алексея Титова "переехало" в ХМАО

Банки Финансы

Промсвязьбанк запустил две новые программы обслуживания: "Бизнес капремонт" и "Бизнес для СРО в строительстве"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати

Клиентам малого и среднего бизнеса стали доступны специальные программы обслуживания. Программа "Бизнес капремонт" предназначена для специальных счетов формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Программа "Бизнес для СРО в строительстве" рассчитана на саморегулируемые организации, задействованные в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.

Программы, подходящие как действующим, так и новым клиентам банка, предполагают бесплатное оформление комплекта документов для открытия счета, бесплатное открытие и ведение счета, бесплатное подключение к дистанционной системе PSB On-Line, предоставление выписок, а также отправку платежей на льготных условиях.

Кроме того, при подключении к программе "Бизнес для СРО в строительстве" клиенты получают бесплатное SMS-информирование и дополнительное средство защиты платежей в виде бесплатного USB-ключа.

"Промсвязьбанк одним из первых начал работать со специальными счетами СРО и активно продолжает работу в этом направлении. Сейчас мы предлагаем выгодные условия открытия и ведения специальных счетов, оперативно управлять которыми можно через удобный интернет-банк", - прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Подробнее о программах "Бизнес капремонт" и "Бизнес для СРО в строительстве".

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6