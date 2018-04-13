Промсвязьбанк запустил две новые программы обслуживания: "Бизнес капремонт" и "Бизнес для СРО в строительстве"

Клиентам малого и среднего бизнеса стали доступны специальные программы обслуживания. Программа "Бизнес капремонт" предназначена для специальных счетов формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Программа "Бизнес для СРО в строительстве" рассчитана на саморегулируемые организации, задействованные в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.

Программы, подходящие как действующим, так и новым клиентам банка, предполагают бесплатное оформление комплекта документов для открытия счета, бесплатное открытие и ведение счета, бесплатное подключение к дистанционной системе PSB On-Line, предоставление выписок, а также отправку платежей на льготных условиях.

Кроме того, при подключении к программе "Бизнес для СРО в строительстве" клиенты получают бесплатное SMS-информирование и дополнительное средство защиты платежей в виде бесплатного USB-ключа.

"Промсвязьбанк одним из первых начал работать со специальными счетами СРО и активно продолжает работу в этом направлении. Сейчас мы предлагаем выгодные условия открытия и ведения специальных счетов, оперативно управлять которыми можно через удобный интернет-банк", - прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Подробнее о программах "Бизнес капремонт" и "Бизнес для СРО в строительстве".

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