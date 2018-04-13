В своей работе руководство Большечерниговского района опирается на мнение общественности

Степняков из Большечерниговского района отличает жизнелюбие и широта души. И в работе никому не уступят, и в спорте - в числе первых, и ГТО сдают от мала до велика. Детей учат трудиться и любить Родину. А как поют! Недаром со всех фестивалей привозят заслуженные награды за свое искусство. Гостей встречают, как водится, по русскому обычаю - хлебом-солью. А хлеб у них хорош!

Основа экономики

Большечерниговский район по территории на втором месте в Самарской области. И основа его экономики — сельхозпроизводство. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 258 тыс. га, в том числе 186,4 тыс. га — пашня. Именно она кормит район и определяет уклад жизни 18 тыс. жителей.

Начиная с 2013 г. район находится в первой пятерке лидеров губернии по намолоту зерна. В прошлом году валовой сбор зерновых культур в первоначальном весе составил порядка 151 тыс. тонн, а средняя урожайность по району — 21,1 ц/га. Это результат своевременного обновления семенного фонда, комплексного применения современных средств защиты растений, изменения структуры посевных площадей и той поддержки, которую сельчане получают от государства. В районе работает 34 сельскохозяйственных организации и 34 крестьянских (фермерских) хозяйства. В 2017 г. большечерниговским аграриям предоставлено 140 млн руб. по программам господдержки. Они значительно, на 75%, обновили парк сельскохозяйственной техники, потратив только за последние пять лет на эти цели свыше 1 млрд рублей.

С прибылью по итогам года сработали и животноводы. Выращивают здесь крупный рогатый скот, свиней, овец, коз. Шесть лет назад ООО "К. Х. Полянское" приобрело статус племенного репродуктора по разведению мясного скота породы Герефорд. ООО "Волна" наряду с молочным животноводством занялось и мясным. Для улучшения качественных характеристик и продуктивности оно пополнило поголовье мясного скота 106 племенными нетелями породы Абердин Ангуская.

Щедра в Большечерниговском районе не только земля, но и недра. Нефтедобывающие компании обеспечивают жителей сел рабочими местами, а их отчисления в специальный фонд идут на развитие социальной сферы района. В прошлом году на эти цели поступило 10 млн рублей.

Хорошими темпами развивается малый и средний бизнес. Этому, по мнению руководителя Большечерниговского района Тамары Перовой, способствует в том числе муниципальная целевая программа развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели района активно участвуют в различного рода конкурсах, грантах на получение государственной поддержки, успешно продвигают свою продукцию. Идет процесс возрождения лучших традиций в производстве продуктов питания.

Комфортная среда

В последние годы все больше внимания в районе уделяется дорогам. Во всех поселениях района созданы муниципальные дорожные фонды, которые пополняются за счет акцизов от реализации ГСМ. На ремонт дорог затрачено в 2017 г. более 31 млн рублей. В общей сложности отремонтировано 7,7 км дорог местного значения, что значительно повышает качество дорожно-транспортной инфраструктуры.

Меняется облик населенных пунктов, и здесь особенно заметна роль общественности — неравнодушных активных людей, которые стремятся сделать жизнь в районе лучше. 13 дворовых территорий и 18 многоквартирных домов в Большой Черниговке и пос. Восток отремонтированы по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды". Без участия советов многоквартирных домов, активных групп населения, которые взаимодействуют с местной властью, это было бы невозможно. Общественный совет при администрации Большечерниговского района по итогам работы за 2015–2017 гг. занял первое место в областном конкурсе, проводимом Самарской губернской думой. В этом году программа продолжится: будут реализованы проекты благоустройства общественных территорий не только в Большой Черниговке, но и в сельских поселениях Августовка и Глушицкий.

В рамках создания комфортной среды для проживания и отдыха в 2017 г. благоустроена центральная площадь с. Большая Черниговка. С этой целью были привлечены средства Фонда "Обнаженные сердца", более 2,5 млн руб. выделили ПАО "ЛУКОЙЛ" и АО "РИТЭК". Мягкое покрытие детской площадки оплатила предприниматель Галина Арестова. Озеленение и дорожки — около 6 млн руб. — сделали на средства муниципалитета.

В районе стабильно ведется капитальный ремонт зданий. За 2014–2017 гг. по программе капремонта отремонтировано 17 многоквартирных домов, в 2017 г. — четыре таких дома. Растет и показатель ввода жилья. В прошлом году введено 5321 кв. м. Районная администрация строго следит за исполнением федеральных программ, направленных на улучшение условий проживания отдельных категорий граждан. В последние три года жилье получили два ветерана Великой Отечественной войны, один труженик тыла, один ветеран боевых действий, один инвалид и семь молодых семей.

Администрация Большечерниговского района ежегодно выделяет значительные средства на содержание и обслуживание учреждений образования. Требования к ним жесткие, и на ремонт только в прошлом году израсходовано почти 9 млн руб. Починили кровлю, канализацию, привели в порядок прилегающие территории, поменяли оконные конструкции, установили автоматическую пожарную систему. На сегодняшний день в большинстве образовательных учреждений капитальный ремонт уже проведен, и можно с уверенностью говорить, что район подготовил серьезный фундамент для многолетнего использования зданий образовательных учреждений по всем современным стандартам.

Взгляд в будущее

В школах района хорошо поставлено патриотическое воспитание подрастающего поколения, в котором активно участвуют ветераны. Знаковыми местами для молодых большечерниговцев становятся школьные музеи. ГБОУ СОШ № 1 им. И. М. Кузнецова с. Большая Черниговка выиграла конкурс, организованный "ЛУКОЙЛом", в номинации "Духовность и культура" с проектом "Школьный музей как центр гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников".

Особое внимание уделяется дополнительному образованию. За последние годы число детей, занимающихся в объединениях технической направленности, увеличилось с 64 в 2014-2015 учебном году до 145 — в минувшем. Появилось такое направление, как робототехника, и по итогам участия в III окружном робототехническом фестивале "Робофест — 2018" команда из объединения "Валли-бот" ЦДТ заняла 1-е место. Большечерниговцы от мала до велика дружат со спортом. И появление в степной глубинке бассейна стало для них настоящим событием. О том, насколько он востребован, говорят цифры. За год бассейн "Олимп" принял 12,6 тыс. посетителей. А весь физкультурно-оздоровительный комплекс, который, кстати, в прошлом году был капитально отремонтирован, оказал сельчанам услуг на 1 млн рублей. Большечерниговские спортсмены регулярно привозят призы с различных соревнований. Особенно порадовала земляков в прошлом сезоне футбольная команда "Восход", которая заняла 3-е место в областной спартакиаде среди сельских районов. Ребята-футболисты выиграли президентский грант и приобрели спортивную экипировку. Местное отделение Федерации футбола — ФК "Восход" выиграл во втором конкурсе президентских грантов некоммерческих организаций 500 тыс. руб. на реализацию проекта "Футбол для всех". Муниципалитет нашел возможность закупить спортивную форму для хоккейной команды. В развитии спорта участвуют все. Благодаря спонсорской помощи футбольная команда смогла принять участие в соревнованиях в Краснодарском крае. Здоровый образ жизни, занятия спортом стали приоритетом для многих семей.

Подумать только, в прошлом году работники культуры провели более 5,5 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 220 тыс. человек! Традиционно район принимает участие в областных и межмуниципальных фестивалях, где профессиональное жюри отмечает высокий уровень подготовки самодеятельных артистов.

Тамара Перова, глава Большечерниговского района:

— Наш район поступательно развивается, и в этом году мы продолжим работу над привлечением инвестиций, созданием условий для реализации инвестиционных проектов, формированием благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса. Нам предстоит еще очень много сделать. Но вместе с общественностью, думаю, справимся. Мы будем ремонтировать и строить дороги, возводить дома и благоустраивать территории, потому что мы хотим, чтобы наши дети, получив образование, вернулись в родные места.