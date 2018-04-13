Дело гендиректора "Поволжской лаборатории судебной экспертизы", обвиняемой в подкупе, направят в суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела гендиректора АНО "Поволжская лаборатория судебной экспертизы", которую обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 20 декабря 2017 г. женщина получила от гендиректора одной из организаций 200 тыс. руб. и муляж еще 180 тыс. рублей. За это она должна была не мешать направлению заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и позже не обращаться в суд для отзыва заключения эксперта по надуманным основаниям.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд Октябрьского района Самары для рассмотрения.