До старта посевной остались считанные дни

После долгой зимы солнце припекает все сильнее. У земледельцев идут последние приготовления к севу. Техника к работе уже готова. Настроение у механизаторов боевое. В этом мы убедились, побывав на днях на производственной площадке крестьянского хозяйства Алексея Кулешова в Большечерниговском районе.
Хозяйству Кулешова уже 10 лет. Из года в год оно прирастает новой техникой, а вот костяк коллектива не меняется. Это проверенные временем люди, которые знают свое дело и любят свою работу.
Вечный зов
Алексей Кулешов связан с землей с юности. Начинал в своей родной Августовке инженером знаменитом на всю округу колхозе им. Ленина сразу после окончания Кинельского сельскохозяйственного института в 1970-м году. Руководил районной сельхозтехникой, был председателем колхоза, директором элеватора. Он знает о сельском хозяйстве столько, что говорить о проблемах аграриев с ним можно часами. Да только время нынче дорого. Чуть просохнет земля — и на поля.
Сейчас в хозяйстве Кулешова завершается подготовка к посевной. Уже и горючее завезли, и семена, и технику подготовили, но сделать еще нужно многое. Одно слово — страда. Этот экзамен перед полем он держит каждый сезон уже больше полувека. Начнется весенняя компания с боронования зяби и паров, предпосевной культивации под подсолнечник. Вот и новые бороны уже на площадке стоят, и трактора готовы. За последние четыре года удалось обновить почти весь парк сельхозтехники. Хорошим подспорьем стали субсидии от государства на приобретение отечественной техники. Сейчас в парке несколько комбайнов, легких и тяжелых трактаров, КАМАЗов — все российского производства. Они и в работе надежны, и в ремонте просты. Отрываем от работы механизаторов, чтобы сфотографировать для газеты. Смущаются перед камерой, но смотрят уверенно.
Горький хлеб перестройки
В свое время Алексей Васильевич на протяжении 14 лет возглавлял крупный колхоз "Степной Маяк". В 90-х, когда страну начало лихорадить от кризисов, он пошел на то, чтобы разделить колхоз на несколько самостоятельных фермерских хозяйств. Далось это непросто. Но люди — 800 колхозников — доверяли своему руководителю и знали, что он все сделает по справедливости. Пригласили проектный институт, разделили всю землю — 18 тыс. га пашни, семена, скот, усреднили и раздали жилье. Каждый сотрудник колхоза бесплатно получил земельный пай — 17,6 Га и жилье в собственность.
"В 1992 г. те, кто пожелал продолжать вести коллективное хозяйство, объединили свои земельные наделы в ассоциацию, которая состояла из девяти крупных подразделений, а меня избрали руководителем", — рассказывает Алексей Васильевич.
Но даже такая реформа не дала пережить кризис неплатежей, который уже стоял у порога, и огромного разрыва в ценах на продукцию у производителей и переработчиков. "Из-за отсутствия ценового регулирования мы работали в убыток, — говорит фермер, — особенно в животноводстве, а вся прибыль оставалась у переработчиков и в торговле". Через пару лет от ассоциации пришлось отказаться. До сих пор, вспоминая те годы, Алексей Васильевич сожалеет о том, что не было тогда налаженных рынков сбыта. Однако вряд ли бы это спасло в ситуации системного кризиса, в котором находилась страна. Кризис тот разрушил старую систему хозяйствования, ей на смену проишла новая, а вот отсутствие гарантированного сбыта сельхозпродукции до сих пор остается одной из острейших проблем.
Есть спрос — будем сеять
Уйдя на пенсию 10 лет назад, Кулешов теперь занимается только землей. Поначалу пытался вести семипольный севооборот, как в прежние времена, но, проанализировав экономику, пришел к выводу, что это чрезвычайно затратно для его небольшого хозяйства. Паровой клин убавили, сейчас он не более 10%. С зерном больше работают, с семенами. Сегодня развитие земледелия диктует рынок: есть спрос, значит будут сеять. "Как ни крути, самая рентабельная культура — подсолнечник, — говорит Кулешов. — Да, он истощает почву. Но как выжить хозяйству? Где брать деньги? Кредиты? Но за них ведь тоже надо платить". Выбрав меньшее из зол, решили немного увеличить площади под подсолнечник. А дешевые пятипроцентные кредиты пока не получили. Ждут. Как бы кстати были сейчас эти деньги: урожай-то из-за низких цен пока придерживают. Опытный хозяин на такой случай и зернохранилище оборудовал на своей производственной площадке по всем правилам. Приходят машины с поля, зерно проходит очистку и только тогда отправляется на хранение. В прошлом году озимая пшеница дала урожай 35 ц с га, нут — тонну, подсолнечник — 14 ц, ячмень — 20 ц.
В поисках сбыта стали смотреть на зарубежный рынок. У нас в России ячмень спросом не пользуется, а за рубежом — на ура. Саудовская Аравия хорошо берет. Нут порой радует ценовыми всплесками. "Чтобы себя экономически обезопасить от неурожая, а он после таких тучных годов, как прошлый и позапрошлый, обязательно будет, тут уж ничего не поделать, надо накопить свои денежные ресурсы. По-другому нельзя", — считает Алексей Васильевич. Озимая пшеница, ячмень, нут, подсолнечник — вот и все культуры на 2,8 тыс. га и девять человек постоянных работников. Есть мысль льном заняться, но спрос пока толком не изучали, известно лишь, что покупает его Европа. Есть желание перейти на новую технологию в земледелии, так называемую "ноу-тилл", сводящей к минимуму механическую обработку почвы, но опасается, зная, что на первых порах внедрения может привести к потере урожайности да и опыта применения в зоне рискованного земледелия нет ни у кого. А рискует Кулешов только тогда, кода уверен в положительном результате. Классическое земледелие при всей его сложности и затратности понятно и предсказуемо, но без внедрения новых технологий, в основе которых лежит научное обоснование по каждой зоне, развитие сельского хозяйства невозможно.
Опора и надежда
Крестьянское (фермерское) хозяйство — семейный бизнес. Без хороших помощников, признается Кулешов, он бы не справился. С самого создания хозяйства правая рука у него зять — Александр Жуков. По профессии агроном, но может и любой техникой управлять, и за токарный станок встать, если нужно. В крестьянском хозяйстве без взаимозаменяемости — никуда. В экономических и финансовых вопросах оказывает помощь и консультирует сын Олег. Он же является генератором новых идей и технологий. Механизаторы Михаил Валеев, Сергей Басаров, Владимир Пиянзин, Виталий Кузьмин работают с самого основания и тоже — мастера на все руки. Основа стабильности в таком маленьком коллективе — доверие. "Мы с самого начала договорились обо всем, что не нравится, говорить откровенно. По-другому нельзя. Недомолвки, дистанция в таком тесном кругу не уместны. Этому меня научил опыт работы в ассоциации. И я перед ними открыт, и они честны. И это работает", — признается Кулешов. Зарплата в хозяйстве начисляется в зависимости от выполнения программы и полученных результатов. С началом весенних полевых работ организуется бесплатное питание. По итогам уборочной — бесплатные корма, ячменной соломы — кому сколько нужно. По три тонны ячменя на каждого. Чем не социальный пакет? Учитывая сезонность работ, почти все сотрудники держат на откорме большое количество скота — это дает хороший дополнительный доход, причем корма получают бесплатно.
Стимул развития производства
Сейчас на складах хозяйства около 1 тыс. тонн пшеницы. 400 тонн ячменя, 700 тонн подсолнечника и нут. Для проведения посевной кампании требуются денежные средства. Продать продукцию можно, но вырученные средства не покроют произведенных затрат, так как цены предлагаются низкие. В договорах покупатели предлагают поставщикам такие условия, что надо сто раз подумать, прежде чем согласиться: оценка качества, а значит, и определение цены — только после поставки семян переработчику и анализа его лабораторией. То есть цену производитель узнает только тогда, когда продукт фактически будет отправлен переработчику. Защищать свои интересы предприятиям, конечно, надо, но не за счет товаропроизводителя. Это явный перекос.
О чем душа болит
Умудренный опытом человек Алексей Кулешов знает проблемы сельского хозяйства, что называется, изнутри. "Можно купить технику, внедрить новые технологии, но развития сельского хозяйства не будет без грамотных кадров", — утверждает он. Чтобы закреплять молодежь на селе, нужны серьезные долгосрочные государственные программы, направленные на развитие села, открытие новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты, укрепление социальной сферы, считает Алексей Васильевич. Да, движение вперед есть, но этого явно недостаточно. Для качественного изменения жизни нужны более серьезные усилия.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.