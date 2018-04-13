До старта посевной остались считанные дни

После долгой зимы солнце припекает все сильнее. У земледельцев идут последние приготовления к севу. Техника к работе уже готова. Настроение у механизаторов боевое. В этом мы убедились, побывав на днях на производственной площадке крестьянского хозяйства Алексея Кулешова в Большечерниговском районе.

Хозяйству Кулешова уже 10 лет. Из года в год оно прирастает новой техникой, а вот костяк коллектива не меняется. Это проверенные временем люди, которые знают свое дело и любят свою работу.

Вечный зов

Алексей Кулешов связан с землей с юности. Начинал в своей родной Августовке инженером знаменитом на всю округу колхозе им. Ленина сразу после окончания Кинельского сельскохозяйственного института в 1970-м году. Руководил районной сельхозтехникой, был председателем колхоза, директором элеватора. Он знает о сельском хозяйстве столько, что говорить о проблемах аграриев с ним можно часами. Да только время нынче дорого. Чуть просохнет земля — и на поля.

Сейчас в хозяйстве Кулешова завершается подготовка к посевной. Уже и горючее завезли, и семена, и технику подготовили, но сделать еще нужно многое. Одно слово — страда. Этот экзамен перед полем он держит каждый сезон уже больше полувека. Начнется весенняя компания с боронования зяби и паров, предпосевной культивации под подсолнечник. Вот и новые бороны уже на площадке стоят, и трактора готовы. За последние четыре года удалось обновить почти весь парк сельхозтехники. Хорошим подспорьем стали субсидии от государства на приобретение отечественной техники. Сейчас в парке несколько комбайнов, легких и тяжелых трактаров, КАМАЗов — все российского производства. Они и в работе надежны, и в ремонте просты. Отрываем от работы механизаторов, чтобы сфотографировать для газеты. Смущаются перед камерой, но смотрят уверенно.

Горький хлеб перестройки

В свое время Алексей Васильевич на протяжении 14 лет возглавлял крупный колхоз "Степной Маяк". В 90-х, когда страну начало лихорадить от кризисов, он пошел на то, чтобы разделить колхоз на несколько самостоятельных фермерских хозяйств. Далось это непросто. Но люди — 800 колхозников — доверяли своему руководителю и знали, что он все сделает по справедливости. Пригласили проектный институт, разделили всю землю — 18 тыс. га пашни, семена, скот, усреднили и раздали жилье. Каждый сотрудник колхоза бесплатно получил земельный пай — 17,6 Га и жилье в собственность.

"В 1992 г. те, кто пожелал продолжать вести коллективное хозяйство, объединили свои земельные наделы в ассоциацию, которая состояла из девяти крупных подразделений, а меня избрали руководителем", — рассказывает Алексей Васильевич.

Но даже такая реформа не дала пережить кризис неплатежей, который уже стоял у порога, и огромного разрыва в ценах на продукцию у производителей и переработчиков. "Из-за отсутствия ценового регулирования мы работали в убыток, — говорит фермер, — особенно в животноводстве, а вся прибыль оставалась у переработчиков и в торговле". Через пару лет от ассоциации пришлось отказаться. До сих пор, вспоминая те годы, Алексей Васильевич сожалеет о том, что не было тогда налаженных рынков сбыта. Однако вряд ли бы это спасло в ситуации системного кризиса, в котором находилась страна. Кризис тот разрушил старую систему хозяйствования, ей на смену проишла новая, а вот отсутствие гарантированного сбыта сельхозпродукции до сих пор остается одной из острейших проблем.

Есть спрос — будем сеять

Уйдя на пенсию 10 лет назад, Кулешов теперь занимается только землей. Поначалу пытался вести семипольный севооборот, как в прежние времена, но, проанализировав экономику, пришел к выводу, что это чрезвычайно затратно для его небольшого хозяйства. Паровой клин убавили, сейчас он не более 10%. С зерном больше работают, с семенами. Сегодня развитие земледелия диктует рынок: есть спрос, значит будут сеять. "Как ни крути, самая рентабельная культура — подсолнечник, — говорит Кулешов. — Да, он истощает почву. Но как выжить хозяйству? Где брать деньги? Кредиты? Но за них ведь тоже надо платить". Выбрав меньшее из зол, решили немного увеличить площади под подсолнечник. А дешевые пятипроцентные кредиты пока не получили. Ждут. Как бы кстати были сейчас эти деньги: урожай-то из-за низких цен пока придерживают. Опытный хозяин на такой случай и зернохранилище оборудовал на своей производственной площадке по всем правилам. Приходят машины с поля, зерно проходит очистку и только тогда отправляется на хранение. В прошлом году озимая пшеница дала урожай 35 ц с га, нут — тонну, подсолнечник — 14 ц, ячмень — 20 ц.

В поисках сбыта стали смотреть на зарубежный рынок. У нас в России ячмень спросом не пользуется, а за рубежом — на ура. Саудовская Аравия хорошо берет. Нут порой радует ценовыми всплесками. "Чтобы себя экономически обезопасить от неурожая, а он после таких тучных годов, как прошлый и позапрошлый, обязательно будет, тут уж ничего не поделать, надо накопить свои денежные ресурсы. По-другому нельзя", — считает Алексей Васильевич. Озимая пшеница, ячмень, нут, подсолнечник — вот и все культуры на 2,8 тыс. га и девять человек постоянных работников. Есть мысль льном заняться, но спрос пока толком не изучали, известно лишь, что покупает его Европа. Есть желание перейти на новую технологию в земледелии, так называемую "ноу-тилл", сводящей к минимуму механическую обработку почвы, но опасается, зная, что на первых порах внедрения может привести к потере урожайности да и опыта применения в зоне рискованного земледелия нет ни у кого. А рискует Кулешов только тогда, кода уверен в положительном результате. Классическое земледелие при всей его сложности и затратности понятно и предсказуемо, но без внедрения новых технологий, в основе которых лежит научное обоснование по каждой зоне, развитие сельского хозяйства невозможно.

Опора и надежда

Крестьянское (фермерское) хозяйство — семейный бизнес. Без хороших помощников, признается Кулешов, он бы не справился. С самого создания хозяйства правая рука у него зять — Александр Жуков. По профессии агроном, но может и любой техникой управлять, и за токарный станок встать, если нужно. В крестьянском хозяйстве без взаимозаменяемости — никуда. В экономических и финансовых вопросах оказывает помощь и консультирует сын Олег. Он же является генератором новых идей и технологий. Механизаторы Михаил Валеев, Сергей Басаров, Владимир Пиянзин, Виталий Кузьмин работают с самого основания и тоже — мастера на все руки. Основа стабильности в таком маленьком коллективе — доверие. "Мы с самого начала договорились обо всем, что не нравится, говорить откровенно. По-другому нельзя. Недомолвки, дистанция в таком тесном кругу не уместны. Этому меня научил опыт работы в ассоциации. И я перед ними открыт, и они честны. И это работает", — признается Кулешов. Зарплата в хозяйстве начисляется в зависимости от выполнения программы и полученных результатов. С началом весенних полевых работ организуется бесплатное питание. По итогам уборочной — бесплатные корма, ячменной соломы — кому сколько нужно. По три тонны ячменя на каждого. Чем не социальный пакет? Учитывая сезонность работ, почти все сотрудники держат на откорме большое количество скота — это дает хороший дополнительный доход, причем корма получают бесплатно.

Стимул развития производства

Сейчас на складах хозяйства около 1 тыс. тонн пшеницы. 400 тонн ячменя, 700 тонн подсолнечника и нут. Для проведения посевной кампании требуются денежные средства. Продать продукцию можно, но вырученные средства не покроют произведенных затрат, так как цены предлагаются низкие. В договорах покупатели предлагают поставщикам такие условия, что надо сто раз подумать, прежде чем согласиться: оценка качества, а значит, и определение цены — только после поставки семян переработчику и анализа его лабораторией. То есть цену производитель узнает только тогда, когда продукт фактически будет отправлен переработчику. Защищать свои интересы предприятиям, конечно, надо, но не за счет товаропроизводителя. Это явный перекос.

О чем душа болит

Умудренный опытом человек Алексей Кулешов знает проблемы сельского хозяйства, что называется, изнутри. "Можно купить технику, внедрить новые технологии, но развития сельского хозяйства не будет без грамотных кадров", — утверждает он. Чтобы закреплять молодежь на селе, нужны серьезные долгосрочные государственные программы, направленные на развитие села, открытие новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты, укрепление социальной сферы, считает Алексей Васильевич. Да, движение вперед есть, но этого явно недостаточно. Для качественного изменения жизни нужны более серьезные усилия.