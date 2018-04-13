Коммунальщики Большечерниговского района завершают отопительный сезон и готовятся к следующему

Воду и тепло жителям Большечерниговского района поставляют три организации - МУП "Теплоэнергосеть", ООО "Бытсервис" и ООО "СамРэк-эксплуатация".

Муниципальное предприятие "Теплоэнергосеть" снабжает организации и жилой сектор района водой, теплом. Жилищно-коммунальное хозяйство в сельской местности имеет свою специфику уже потому, что, в отличие от городских коммунальных сетей, здесь на единицу объема поставленного тепла или воды из-за низкой плотности населения на 1 км обслуживаемых сетей и обширной территории обслуживания требуется в разы больше материальных затрат и сопроводительной документации. А доходность городских коммунальных предприятий с сельскими просто несопоставима.

В такой системе координат работают все сельские коммунальщики. И так же, как все поставщики ресурсов, они сталкиваются с неплатежами. Только к осени предприятию удается собрать средства за поставленное зимой тепло с должников, как раз к началу запуска подготовки к следующему отопительному сезону. По словам директора МУП "Теплоэнергосеть" Сергея Жаклаева, четкая регламентация хозяйственно-финансовой деятельности МУПов, предписанная 44-м ФЗ, направленным на борьбу с коррупцией, в сельской местности приводит к удорожанию закупаемых товаров. Объемы закупок запасных частей и оборудования у предприятия невелики, самарским поставщикам везти его в Большую Черниговку неинтересно. Вот и получается, что если они и выходят на торги, то заведомо завышают цену. И если при закупках оборудования еще можно рассчитывать на адекватную цену, то расходники (фитинги, трубы) приходится покупать дороже.

Обслуживание сетей на селе - дело непростое: большей частью они изношены, нуждаются в замене и реконструкции. Зачастую документации на них нет: строились много лет назад хозспособом. Прямые врезки без запорной арматуры затрудняют проведение ремонта сетей водоснабжения. Но коммунальщикам к трудностям не привыкать. 90 специалистов Теплоэнергосети обслуживают 150 км водопроводных сетей, 42 из которых - водовод большого диаметра, 6 км тепловых сетей, 32 котельных, 16 водозаборных скважин и две насосно-фильтровальных станции. Хозяйство предприятия размещается в 15 населенных пунктах района, и, несмотря на возникающие порой сбои (с которыми коммунальщики справляются умело), работает стабильно. Это связано в первую очередь с тем, что в коллективе трудятся профессионалы, отдавшие любимому делу не один десяток лет. Это начальник большечерниговской НФС Виктор Миронов, лаборант Лариса Герасимова, старший оператор котельной Нурунбай Салыхов, бригадир участка Краснооктябрьский Евгений Белоконь, слесарь-тракторист Николай Солдатов.

Сердцем отопительной системы района считается ООО "Бытсервис". По мнению его директора Ольги Ореховой, сельские коммунальщики находятся в более сложной ситуации, чем их городские коллеги: тарифы у них и без того высокие, а плотность населения в сотни раз меньше. Словом, ресурса для экономического маневра нет. Одна надежда - на принятие государственных программ, которые помогли бы изменить ситуацию и вдохнуть в сельские коммунальные сети новую жизнь. А пока 66 котельных, которые обслуживают чуть более десятка человек под руководством начальника аварийно-диспетчерской службы Сергея Головачева, дают тепло, которое греет 80% многоквартирных домов района и все дошкольные и образовательные учреждения.