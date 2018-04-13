Компания Adidas представила в Самаре официальный мяч ЧМ-2018

Менеджер по защите бренда Adidas Марина Клинцова представила в Самаре официальный мяч ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба региональной таможни, презентация состоялась 11 апреля в Самарской таможне в ходе встречи с представителями Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, правообладателями десяти известных мировых брендов, среди которых Nike, Adidas, Lacoste.

Мероприятие проходило в формате семинара, где рассматривались вопросы организации взаимодействия с правообладателями по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу особо актуальной была информация по защите товарных знаков Международной футбольной ассоциации FIFA.

Правообладателями была предоставлена возможность увидеть презентации брендов и ознакомиться с образцами оригинальной продукции.