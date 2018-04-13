Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной"

Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (автомагистраль "Центральная"). Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Проект на заседании комиссии в рамках Красноярского экономического форма представил глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Как отмечается в сообщении, строительство магистрали было предусмотрено в Генпланах с 1937 года. Это один из самых долгожданных объектов транспортной инфраструктуры Самары. О необходимости строительства неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась. Системная работа по подготовке обоснования проекта и поиску источников финансирования стала одним из приоритетов Дмитрия Азарова с первых дней его назначения на пост главы региона.
Правительственная комиссия по транспорту одобрила первый этап финансирования проекта — на период 2019–2024 гг, (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги).
Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.