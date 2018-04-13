Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной"

Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (автомагистраль "Центральная"). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Проект на заседании комиссии в рамках Красноярского экономического форма представил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Как отмечается в сообщении, строительство магистрали было предусмотрено в Генпланах с 1937 года. Это один из самых долгожданных объектов транспортной инфраструктуры Самары. О необходимости строительства неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась. Системная работа по подготовке обоснования проекта и поиску источников финансирования стала одним из приоритетов Дмитрия Азарова с первых дней его назначения на пост главы региона.

Правительственная комиссия по транспорту одобрила первый этап финансирования проекта — на период 2019–2024 гг, (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги).

Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.