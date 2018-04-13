Жительница Сергиевского района задумала мошенничество, прочитав в газете статью про льготы

Жительница Сергиевского района 50 лет стала фигуранткой уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, женщина обратилась в управление социальной защиты населения района за компенсацией по оплате коммунальных услуг. Для этого женщина предоставила документы с недостоверными сведениями о доходе ее мужа.
"Документы не вызвали никаких подозрений у сотрудников госучреждения, и обратившейся назначили пособие", — сообщает ГУ МВД. Позже выяснилось, что за год женщина незаконно получила более 17 тыс. рублей.
Женщина призналась полицейским, что замыслила преступление после того, как прочитала в газете о возможности получения компенсации.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.