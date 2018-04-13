В Тольятти при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС грузовик врезался в бетонное ограждение

В пятницу, 13 апреля, в 9:17, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП, произошедшем на ул. Магистральной в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Очевидцы сообщали в соцсетях, что авария с участием грузовика произошла перед подъемом к Жигулевской ГЭС. На фотографиях свидетелей видно, что большегруз наехал на бетонное ограждение, сдвинул блоки и смял железный забор. Очевидцы утверждали, что из-за ДТП на трассе М-5 образовалась пробка, протянувшаяся до Жигулевска. Но поврежденную машину оперативно убрали с дороги и днем проезд по трассе стал свободен.
На место происшествия выезжала бригада пожарных. Проводились аварийно-спасательные работы.
По предварительным данным полицейских, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !