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ДТП Происшествия

В Тольятти при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС грузовик врезался в бетонное ограждение

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 апреля, в 9:17, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП, произошедшем на ул. Магистральной в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Очевидцы сообщали в соцсетях, что авария с участием грузовика произошла перед подъемом к Жигулевской ГЭС. На фотографиях свидетелей видно, что большегруз наехал на бетонное ограждение, сдвинул блоки и смял железный забор. Очевидцы утверждали, что из-за ДТП на трассе М-5 образовалась пробка, протянувшаяся до Жигулевска. Но поврежденную машину оперативно убрали с дороги и днем проезд по трассе стал свободен.

На место происшествия выезжала бригада пожарных. Проводились аварийно-спасательные работы.

По предварительным данным полицейских, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

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