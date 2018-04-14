Молодых самарцев поймали на краже аккумуляторов

В Промышленном районе Самары экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемых в краже аккумуляторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители заметили двух молодых людей, переходивших проезжую часть. У них в руках были автомобильные аккумуляторы. Увидев патрульную автомашину, молодые люди бросили ношу возле арки дома на пр. Кирова, и побежали в сторону ул. Теннисной.

Подозреваемых — 18-летних жителей Самары задержали. Позже во дворе на ул. Краснодонской были обнаружены ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 со вскрытыми капотами. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.