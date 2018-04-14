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ЖКХ и благоустройство Общество

Газон для "Самара Арены" доставили из Германии

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 большегрузов с газоном прибыли на стадион "Самара Арена" из Европы, сообщил представитель департамента информполитики администрации губернатора Самарской области.

Начать укладывать газон планируют завтра. После, девять установок "искусственное солнце" будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее прижился.

Напомним, площадь игрового поля с технической зоной, составляет 10,7 тыс. кв. метров. Ранее строители обещали, что укладка займет около четырех дней.

Гид потребителя

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Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

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