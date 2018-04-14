В Нефтегорском районе задержали двух пьяных водителей без прав

За сутки в Нефтегорском районе правоохранители поймали двух нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские остановили Lada под управлением 32-летнего мужчины, от которого пахло спиртным. Пройти медицинское освидетельствование автомобилист отказался. Также выяснилось, что ранее мужчину уже лишили водительских прав на 18 месяцев за пьяное вождение.
Через несколько часов инспекторы ГИБДД за нарушение остановили Renault. От 62-летнего водителя пахло алкоголем. Экспертиза подтвердила, что он сел за руль пьяным. Этого автомобилиста также уже лишали водительских прав.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.