Жителя Исаклинского района подозревают в избиении знакомого

В Исаклинском районе 42-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжких травм знакомому, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из дома на ул. Молодежной в с. Исаклы в больницу попал 41-летний мужчина. По версии правоохранителей, во время застолья два гостя поссорились, и один избил другого. Инцидент произошел после того, как хозяйка жилища пожаловалась одному из мужчин на другого.

Подозреваемый ранее был судим за угрозу убийством. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.