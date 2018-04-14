В Самаре прошел Гагаринский субботник

В субботу, 14 апреля, в Самаре прошел первый общегородской субботник — Гагаринский субботник, приуроченный ко Дню космонавтики.

На него вышли глава Самары Елена Лапушкина, участники кадрового проекта городской администрации "Самарская траектория роста", муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные жители.

Елена Лапушкина присоединилась к наведению порядка на бульваре по ул. Осипенко, который должны будут благоустроить в рамках президентского проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Перед тем как присоединиться к участникам субботника, я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах еще далеко не везде растаял, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города", — сказала глава города.

Елена Лапушкина рассказала, что в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором реставрации сохранившихся ворот Никольского монастыря. Планируется, что архитектурный объект восстановят до ЧМ-2018.