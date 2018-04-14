На трассе на Большую Черниговку погиб пассажир съехавшего в кювет Renault

В субботу, 14 апреля, в 14:30, 60-летний водитель Renault на 35 км трассы на Большую Черниговку съехал в правый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате машина опрокинулась. По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не обеспечил постоянный контроль за движением.
Пассажир иномарки скончался на месте.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !