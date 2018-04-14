На трассе на Большую Черниговку погиб пассажир съехавшего в кювет Renault

В субботу, 14 апреля, в 14:30, 60-летний водитель Renault на 35 км трассы на Большую Черниговку съехал в правый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате машина опрокинулась. По версии правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не обеспечил постоянный контроль за движением. Пассажир иномарки скончался на месте.